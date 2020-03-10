В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли три человека

В дорожных происшествиях в Ленобласти погибли три человека. Фото: Baltphoto

В дорожных происшествиях в Ленобласти погибли три человека. Фото: Baltphoto

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 1 625 ДТП.

Согласно статистике за выходные с 6 по 9 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Ленобласти погибли три человека. В Петербурге погибших нет. В ГИБДД насчитали 78 пострадавших в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.