В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли три человека

В ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные погибли три человека
В дорожных происшествиях в Ленобласти погибли три человека. Фото: Baltphoto

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 1 625 ДТП.

Согласно статистике за выходные с 6 по 9 марта, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Ленобласти погибли три человека. В Петербурге погибших нет. В ГИБДД насчитали 78 пострадавших в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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