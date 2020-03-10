Стало известно, когда Little Big представит песню для Евровидения

На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объясняется, почему группа Little Big, до сих пор не представила песню и клип.

По информации, полученной администраторами сообщества ВКонтакте, презентация конкурсной песни состоится в пятницу, 13 марта, на радио NRJ. Планируется, что клип может быть показан в пятницу на Первом канале в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Штрафа за просроченный дедлайн не будет. До 9-го марта нужно было подать только все документы, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников», — говорится в сообщении.

Последним днем подачи заявок на участие в конкурсе было 9 марта. До сих пор на сайте «Евровидения» не представлены песни российской группы и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.

Напомним, 2 марта в программе «Вести» на Первом канале сообщили, что от России на «Евровидение 2020» поедет петербургская группа Little Big.

«Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме. Право на проведение главного музыкального конкурса Европы в 2020 году досталось Нидерландам после того, как победу в прошлом мероприятии одержал голландский музыкант Дункан Лоуренс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался выступать на «Евровидении-2020» в Нидерландах. Он был приглашен как победитель конкурса в 2008 году. Свое решение Билан объяснил тем, что организаторы не выполнили свои условия, а у него самого появились другие планы.