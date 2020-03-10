Транспортная полиция защитится от коронавируса

Транспортная полиция защитится от коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: cdc.gov

Перед каждым дежурством, у работников будет проверяться наличие необходимых защитных средств.

Данное распоряжение вступило в свою силу вчера, 9 марта. Теперь все сотрудники воздушной и транспортной полиции должны иметь при себе медицинские маски и перчатки. Это сделано в целях безопасности, в связи с эпидемией коронавируса, который с недавнего времени начал распространяться и по России. Об этом сообщает 47news с ссылкой на сообщение начальника управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Со всеми работниками будет проведен инструктаж о необходимости выполнения предписанных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские регионы вводят особый режим из-за угрозы коронавируса. На данный момент, в России 20 случаев заражения коронавирусом. Режим введен в Липецкой области. Москва же находится в режиме повышенной готовности, в связи с эпидемией.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус медицинские маски УТ МВД России по СЗФО
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Соловьев прокомментировал идею Жириновского о досрочных выборах в Госдуму
Водителя Audi, перекрывшего Большую Конюшенную, оштрафовали
Мужчина, угрожая молотком, пытался попасть в чужую квартиру на Дачном проспекте
В Петербурге водители не могут обжаловать штрафы за нарушения на платных ...
Депутат «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку об ...
Setl Group начал строительство детского сада в ЖК «Зеленый квартал»
В Петербурге вынесен приговор по делу о сбыте наркотиков
Автомобилисты Петербурга сдали на переработку 420 тонн старых шин