Транспортная полиция защитится от коронавируса

Перед каждым дежурством, у работников будет проверяться наличие необходимых защитных средств.

Данное распоряжение вступило в свою силу вчера, 9 марта. Теперь все сотрудники воздушной и транспортной полиции должны иметь при себе медицинские маски и перчатки. Это сделано в целях безопасности, в связи с эпидемией коронавируса, который с недавнего времени начал распространяться и по России. Об этом сообщает 47news с ссылкой на сообщение начальника управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Со всеми работниками будет проведен инструктаж о необходимости выполнения предписанных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские регионы вводят особый режим из-за угрозы коронавируса. На данный момент, в России 20 случаев заражения коронавирусом. Режим введен в Липецкой области. Москва же находится в режиме повышенной готовности, в связи с эпидемией.