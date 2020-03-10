Российские регионы вводят особый режим из-за угрозы коронавируса

В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса. Так, с 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, сообщается на сайте администрации региона.

Согласно правилась режима, выезжавшие за границу при появлении симптомов ОРВИ должны вызвать врача на дом и изолироваться на карантин. Компании обязаны измерять температуру сотрудникам и отправлять на удаленную работу тех, у кого она повышена.

С 5 марта Москва ввела режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничение въезда в город на данный момент невозможно, так как столица является транспортным узлом всей страны. По этой причине Москва готовится к появлению новых случаев заражения в городе.

В СМИ появилась информация, что Курская область готовится последовать примеру российской столицы.

На сегодняшний день в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 754 человека. Число жертв выросло до 3136 . При этом почти 1297 вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.