Петербург установил очередной температурный рекорд

Петербург установил очередной температурный рекорд
Первый температурный рекорд весны был установлен 2 марта. Фото: Pixabay

В Петербурге установлен очередной температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Он рассказал, что в Петербурге вновь побит температурный рекорд – на этот раз 2015 года. В минувший понедельник, 9 марта было на 0,3 градуса теплее, чем пять лет назад – воздух успел прогреться до плюс 7,9 градусов.

Напомним, что первый температурный рекорд весны был установлен 2 марта, когда столбик термометра поднялся до отметки в плюс 5,9 градусов. Самым теплым вторым мартом до этого считался тот, который случился в 1997 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.

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