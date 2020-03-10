Водитель Volkswagen устроил «тест-драйв» подушкам безопасности на Якорной улице

Водитель Volkswagen устроил «тест-драйв» подушкам безопасности на Якорной улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 10 марта, в Красногвардейском районе произошло ДТП.

Водитель Volkswagen устроил «тест-драйв» подушкам безопасности на Якорной улице. Дорожный инцидент произошел недалеко от автосалона этой марки. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«На Якорной улице, рядом с автосалоном Фольксваген, произошел тест-драйв подушек безопасности Тигуана. Все службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга 8 марта произошло ДТП с участием Toyota Corolla. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

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