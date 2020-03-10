Автомобилисты Петербурга сдали на переработку 420 тонн старых шин

Автомобилисты Петербурга сдали на переработку 420 тонн старых шин
В Петербурге шины принимают на переработку. Фото: пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Автомобилисты Петербурга сдали на переработку более 420 тонн использованных старых шин. Прием покрышек ведется на АЗС «Газпромнефть» в рамках экологического проекта «Зеленый — новый черный».

Проект «Зеленый — новый черный» был запущен в марте 2019 года. Цель его — развитие экологической культуры среди автовладельцев, рассказали в пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть».

Водители сдают использованные шины в стационарные пункты приема. После чего их отправляют на завод «Премио Крамб» в Ленинградской области для переработки в резиновую крошку. Используется она при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.

Контейнеры для приема автомобильных покрышек установлены на 8 АЗС в Петербурге. Весной планируется оборудовать еще 6 точек приема в разных частях города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут узаконить придомовой раздельный сбор мусора.

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Автомобилисты Петербурга сдали на переработку 420 тонн старых шин