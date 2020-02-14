В Петербурге могут узаконить придомовой раздельный сбор мусора

Депутаты Петербурга предложили законодательно признать контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов объектами благоустройства. Это позволит по просьбе жителей устанавливать контейнеры для раздельного сбора вблизи домов.

Законопроект поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 14 февраля. Его авторами выступили депутаты Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселёва.

После принятия закона чиновникам предлагают обсудить с жителями конкретные точки, где необходимо установить контейнеры для раздельного сбора мусора.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас раздельный сбор в Петербурге ведется локально. Но потребность в налаженной полноценной системе уже назрела. Из раза в раз горожане приносят сотни килограммов отсортированного мусора на акции: макулатуру, пластик, стекло и т.д.

Дополнительных затрат со стороны жильцов внедрение раздельного сбора не требует, подчеркнули парламентарии.

«Люди оплачивают услугу и сами же разделяют свои отходы, поэтому никакого существенного роста тарифов за такое новшество быть не должно», — заключил Денис Четырбок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылась площадка для раздельного сбора мусора на парковке у торгового центра «МЕГА Дыбенко».