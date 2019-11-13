На парковке МЕГА Дыбенко появился пункт раздельного сбора мусора

Также, в рамках "Правил деления" 16 ноября петербуржцам прочитают бесплатную лекцию на тему раздельного сбора отходов. Фото: МЕГА Дыбенко

Также, в рамках "Правил деления" 16 ноября петербуржцам прочитают бесплатную лекцию на тему раздельного сбора отходов. Фото: МЕГА Дыбенко

Открывшаяся на территории торгового центра экоплощадка является частью совместного просветительского проекта МЕГИ и IKEA в сфере осознанного потребления.

Проект «Правила деления» посвящен экологическому просвящению жителей Петербурга. Первым в рамках программы появился пункт раздельного сбора отходов на парковке МЕГИ Парнас летом этого года. В конце октября аналогичную точку оборудовали в МЕГЕ Дыбенко.

Все контейнеры пункта приема отходов оборудованы специализированным значками. Жители Кудрово и близлежащих районов могут сдать картон, бумагу, стекло, упаковку «Тетра Пак», ПЭТ-бутылки, металл, и несколько видов твёрдого пластика.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что IKEA планирует открытие нового гипермаркета в Петербурге, однако формат, как и месторасположение, держится в секрете.