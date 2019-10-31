IKEA планирует открыть в Петербурге новый магазин, его формат держится в тайне

IKEA планирует открыть в Петербурге новый магазин, его формат держится в тайне
Интрига относительно формата нового магазина по-прежнему сохраняется. Фото: https://pixabay.com/

Шведская компания разработала несколько вариантов магазинов. Сейчас проводится тестирование, какой из них будет работать в Северной столице.

В следующем году Петербург порадует появление третьего по счету магазины компании IKEA. О намерениях торговой сети пишет «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора группы компании в России Понтуса Эрнтелла. Как отмечает представитель IKEA, каждый из придуманных форматов требует предварительного согласования. Поэтому пока что их не оглашают.

Напомним, что в Москве в этом году открылись дизайн-студии торговой сети, а также филиал IKEA в городском формате. Привычный гипермаркет «уместился» в двухэтажный отдел торгового центра «Авиапарк».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Таллинском шоссе планируют создать аутлет-центр. В проект уже инвестированы 52 миллиона евро.

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