На Таллинском шоссе обещают открыть аутлет-центр

Торговый комплекс площадью 20,3 тыс м2 где могут разместиться 120 магазинов планируют открыть 4 ноября на Таллиннском шоссе в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект составили 52 млн евро.

Это второй проект компании FASHION HOUSE Group в России (первый в Москве в 2013 году) и шестой в Европе. Добраться до него можно от станции метро «Проспект Ветеранов» или ж\д станции Горелово. Аутлен расположен в семистах метрах от кольцевой автодороги.

По словам Патрика Ван Ден Босше, управляющего директора FASHION HOUSE Group интерьеры аутлета специально для петербургских покупателей разработаны в концепции «Окно в Европу». Клиентов окружают виды модных мировых столиц, например, Лондона, Парижа, Милана и т.д.

Инвестор обещает, что во всех магазинах аутлета будут круглогодичные скидки 30-70% от всех брендов. Среди них: Baldinini, Baon, Bronnitskiy, Charuel, Diplomat, Ekran, Gabbiacci, Gecco, Gipfel, Glenfield, Guess, Henderson, Incanto, Kanzler, Lusio, Marc & André, Mario Machado, Mazari Tradition, Milana, Piserro, Puma, Quiksilver, Ralf Ringer, Sarto Reale, Subway, Sunsolo, SuperStep, Tom Tailor, US Polo. После рождества крупные магазины в центре откроют Adidas, Reebok и Lacoste.

FASHION HOUSE Group (FHGR) – ведущий игрок на рынке аутлет-центров Европы, является частью Liebrecht & wooD Group, европейской девелоперской компании, основанной в 1991.

По мнению некоторых экспертов, термин «аутлет» в современном мире не отражает изначального значения. Сейчас это скорее маркетинговый ход, чем действительно место, где продают прошлогодние коллекции брендов с большими скидками.