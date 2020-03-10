Мужчина, угрожая молотком, пытался попасть в чужую квартиру на Дачном проспекте

В Петербурге задержан мужчина, который молотком повредил входную дверь соседней квартиры.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что в ее квартиру в одном из домов на Дачном проспекте пытается попасть агрессивный мужчина, размахивающий молотком, сообщили в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который молотком повредил входную дверь в квартиру, сломал дверной звонок, а также угрожал проживающей в помещении женщине.

Позже было установлено, что мужчина проживает в квартире на этом же этаже. По словам мужчины, причиной для его столь агрессивных действий стало шумное поведение соседки.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

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