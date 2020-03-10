Мужчина, угрожая молотком, пытался попасть в чужую квартиру на Дачном проспекте

Мужчина, угрожая молотком, пытался попасть в чужую квартиру на Дачном проспекте
Задержанный был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Фото: Pixabay

В Петербурге задержан мужчина, который молотком повредил входную дверь соседней квартиры.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что в ее квартиру в одном из домов на Дачном проспекте пытается попасть агрессивный мужчина, размахивающий молотком, сообщили в пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который молотком повредил входную дверь в квартиру, сломал дверной звонок, а также угрожал проживающей в помещении женщине.

Позже было установлено, что мужчина проживает в квартире на этом же этаже. По словам мужчины, причиной для его столь агрессивных действий стало шумное поведение соседки.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе полиция разыскивает грабителей, которые выхватили телефон из рук ученицы второго класса.

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