Петербурженку отправили за решетку на 8 лет за оскорбление полицейских

Петербурженку отправили за решетку на 8 лет за оскорбление полицейских
Женщина отсидит за нападение на полицейских. Фото: pixabay.com

Женщину хотели задержать за совершение административного правонарушения, когда она обрушилась критикой на представителей власти.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Анну Лопатину признали виновной в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Напоминаем, что все случилось 12 августа 2019 года. Полицейские обратили внимание на странное поведение горожанки, которая находилась в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались ее задержать, а Лопатина обругала сотрудников правоохранительных органов матом и повалила одного из мужчин наземь.

Отмечается, что Лопатина уже была судима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух адвокатов в Петербурге судят за покушение на мошенничество. В Петербурге перед судом предстанут два адвоката. В зависимости от роли их обвиняют в покушении на мошенничество и фальсификации доказательства.

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