Двух адвокатов в Петербурге судят за покушение на мошенничество

В Петербурге перед судом предстанут два адвоката. В зависимости от роли их обвиняют в покушении на мошенничество и фальсификации доказательства.

По версии следствия, адвокаты узнал, что в производстве регионального УФСБ имеются материалы проверки в отношении местного жителя и его супруги по факту фальсификации доказательств по административному делу в одном из судов Петербурга. Обвиняемые ввели петербуржца в заблуждение и потребовали у него 2 млн рублей.

За деньги пообещали решить вопрос и добиться того, чтобы сотрудники УФСБ не проводили оперативно-розыскные мероприятия по материалам проверки, уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Адвокаты были задержаны в сентябре 2019 года при получении денег. Мужчина передал им муляж названной суммы.

Помимо этого, один из адвокатов пойман на фальсификации доказательств. Оказывая правовую помощь 7 иностранным гражданам, он помог им добиться отмены запретов на въезд на территорию РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в следственном комитете.