«Аэрофлот» вернет деньги за билеты в Италию и Израиль

Россиян просят лишний раз никуда не ездить. Фото: pixabay.com

Россиян просят лишний раз никуда не ездить. Фото: pixabay.com

На компенсацию могут рассчитывать пассажиры, планировавшие вылет с 10 марта по 31 мая 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказала пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры, которые хотели вылететь в период с 10 марта по 31 мая 2020 года, могут сдать билеты и получить деньги назад. Они также могут обменять их более поздние даты – до 31 декабря 2020 года.

Людям, желающим посетить Германию, Испанию, Францию, позволят изменить маршрут и даты путешествий.

«Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету»,

— отметили в пресс-службе перевозчика.

Напоминаем, что в этих странах эпидемия коронавируса, в связи с чем россиянам не советуют путешествовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.