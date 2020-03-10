«Аэрофлот» вернет деньги за билеты в Италию и Израиль

На компенсацию могут рассчитывать пассажиры, планировавшие вылет с 10 марта по 31 мая 2020 года.
Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказала пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиры, которые хотели вылететь в период с 10 марта по 31 мая 2020 года, могут сдать билеты и получить деньги назад. Они также могут обменять их более поздние даты – до 31 декабря 2020 года.
Людям, желающим посетить Германию, Испанию, Францию, позволят изменить маршрут и даты путешествий.
«Аннуляция мест должна быть произведена не позднее чем за 40 мин до вылета рейса по первому неиспользованному билету»,
— отметили в пресс-службе перевозчика.
Напоминаем, что в этих странах эпидемия коронавируса, в связи с чем россиянам не советуют путешествовать.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса.