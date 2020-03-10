В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Речь идет о тех, которые собирались посетить более пяти тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщается на сайте правительства Москвы. До 10 апреля решили отменить все массовые мероприятия, посетить которые хотели бы более пяти тысяч человек. Эти ограничения ввели в связи с распространение коронавируса – первые заболевшие появились уже в нескольких городах России.

Отмечается, что правило ввели с оглядкой на Францию. Там сначала отменили мероприятия в замкнутых помещениях, а затем и на открытых площадках.

Напоминаем, что в России заразились 20 человек, среди них – граждане Китая и итальянец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализированы 87 человек. У всех пациентов диагностированы симптомы ОРВИ. Все они находятся в инфекционной больнице имени Боткина.