Второй человек в мире смог излечиться от ВИЧ

С помощью правильно подобранной терапии больной может жить полноценной жизнью, но вот победить болезнь до конца пока возможна только в редчайших случаях. Фото: Pixabay.com

С помощью правильно подобранной терапии больной может жить полноценной жизнью, но вот победить болезнь до конца пока возможна только в редчайших случаях. Фото: Pixabay.com

Эту радостную новость 40-летнему Адаму Кастильехо, проживающему в Лондоне, сообщили врачи, которые подтвердили отсутствие вируса в крови.

Болезнь у мужчины была диагностирована в 2003 году. Излечиться ему помогло лечение от другого, не менее страшного заболевания — рака. Кастильехо пересадили стволовые клетки костного мозга от донора, который обладал определенной генной мутацией, благодаря которой ему не страшен был ВИЧ. Теперь данная суперспособность гена передалась и счастливому жителю Лондона. Лекарства от вируса иммунодефицита человека Кастильехо перестал принимать 30 месяцев назад. И до сих пор его анализы чисты. Об этом сообщает BBC News.

До этого подобным образом вылечился другой пациент — Тимоти Браун, житель Германии. Это официально подтвердилось в 2011 году, спустя 3,5 после пересадки костного мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге разработали усиленную программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции.