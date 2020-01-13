В Петербурге разработали усиленную программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции

В Смольном утвердили новую программу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. Цель проекта — увеличить охват больных, получающих необходимую терапию.
Соответствующее распоряжение согласовали в понедельник, 13 января, в ходе заседания правительства Петербурга и губернатора Александра Беглова. На данный момент 80% жителей Северной столицы, имеющих положительный ВИЧ-статус, наблюдаются в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в больнице им. Боткина.
Новая программа призвана привлечь ВИЧ-инфицированных гражданах к медицинской помощи, а также расширить тестирование на ВИЧ. Планируется, что городские власти будут активно сотрудничать с некоммерческими организациями, специализирующимися в этой сфере.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всем людям, хотя бы один день проведшим в блокадном Ленинграде, назначат дополнительные выплаты в размере трех тысяч рублей.