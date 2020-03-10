В Петербурге сыну судьи не предъявили обвинение в убийстве

По предварительным данным, подросток случайно выстрелил в своего приятеля из охотничьего ружья.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на адвоката подозреваемого. Он отметил, что следствие так и не предъявило обвинение 14-летнему сыну судьи, который мог убить своего приятеля. Молодого человека задержали на следующий день после обнаружения бездыханного тела.

Напоминаем, что все случилось 7 марта 2020 года. Подростки собрались на квартире по улице Ижорского батальона в Колпино. По непонятной причине подросток выстрелил в приятеля. Сам парень признает, что стрелял, но уверяет, что все произошло случайно и он не хотел никого убивать.

Подростка отправили под домашний арест до 7 мая 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали живодера, выстрелившего в кота.