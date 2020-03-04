В Петербурге задержали живодера, выстрелившего в кота

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который выстрелил в кота.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина 1965 года рождения, находясь в доме по 1-й Узкой дорожке в садоводстве «Вир-1» Пушкинского района, выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в кота британской породы. Кот получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку.