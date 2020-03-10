На Гаванской отремонтировали трубопровод

Подачу отопления и горячего водоснабжения подается теперь в штатном режиме.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Коммунальная авария произошла на улице Гаванской в Васильевском районе – там прорвало трубу с горячей водой. В результате была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения – мерзли жители нескольких домов. На место приехали сотрудники спецслужб, которые справились с проблемой до шести часов вечера – раньше, чем планировалось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Димитрова починили проблемную трубу. Специалисты заменили метр ненадежного трубопровода. Вода наконец поступает в здания поблизости.