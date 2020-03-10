Дочь певицы Валерии отказалась от своего имени

Девушка поменяла имя в паспорте на творческий псевдоним.

Обо всем Анна Шульгина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Девушка выложила снимок нового паспорта, на котором видно, что она сменила имя. Если раньше дочку Валерии звали Анна, то теперь Шена. Получается, она отказалась от данного родителями имени в пользу творческого псевдонима, под которым Шена выступает.

«Почему «SHENA?» Потому что Шена!»

— ответила девушка на самый популярный вопрос.

Как к этому относится певица Валерия – остается только догадываться. Многие поклонники отметили, что Шена отлично получилась на фотографии в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин раскритиковал юриста Гордон за нападки на Валерию. Супруг певицы заявил, что так называемый адвокат «и жнец и на дуде игрец».