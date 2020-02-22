Пригожин раскритиковал юриста Гордон за нападки на Валерию

Супруг певицы заявил, что так называемый адвокат «и жнец и на дуде игрец».

Об это стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщает Super. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова адвоката Екатерины Гордон по поводу партии «Сильные женщины». Супруг Валерии заявил, что девушка вообще непонятно кто – адвокат, ни певица, поэтому мнение такого человека для них ничего не значит. Он убежден, что Гордон завидует и поэтому пытается унизить певицу – так делает не только она.

Также Пригожин не понимает, почему адвокат не поддерживает инициативу создать партию, защищающую женщин – неужели нет женской солидарности?

Напоминаем, что Гордон говорила, будто Валерия далека от проблем, с которыми собирается бороться. Она якобы делает это для пиара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Валерия создаст партию «Сильные женщины».