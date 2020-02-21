Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия создаст партию &#171;Сильные женщины&#187;
Валерия рассказала о создании партии. Фото: https://www.instagram.com/valeriya/

Артистка надеется, что ей удастся объединить вокруг себя умных женщин страны.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на продюсера и мужа Валерии Иосиф Пригожина. Певица собирается создавать партию «Сильные женщины», чтобы бороться за права россиянок и выступать против домашнего насилия. В ближайшее время Валерия создаст YouTube-канал, на котором будут выходить ролики о судьбах разных женщин, пострадавших от агрессии окружающих.

«Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя»,

— поделился Пригожин планами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста». Сообщается, что члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.

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