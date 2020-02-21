Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Артистка надеется, что ей удастся объединить вокруг себя умных женщин страны.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на продюсера и мужа Валерии Иосиф Пригожина. Певица собирается создавать партию «Сильные женщины», чтобы бороться за права россиянок и выступать против домашнего насилия. В ближайшее время Валерия создаст YouTube-канал, на котором будут выходить ролики о судьбах разных женщин, пострадавших от агрессии окружающих.

«Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя»,

— поделился Пригожин планами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Шнуров может стать членом «Партии Роста». Сообщается, что члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.