В АКРА предупредили о рисках финансового кризиса в России

Финансовая система России находится в состоянии, близком к кризисному. Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

«Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта», — отметили в агентстве.

Сейчас индекс достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение. В АКРЕ подчеркнули, что это не означает переход системы в состояние кризиса, но указывает на его высокую вероятность.

Негативное влияние на мировую экономику, по данным аналитиков, оказывает вспышка коронавируса. Из-за распространения болезни за пределами Китая снизилась экономическая активность во многих странах и сократился спрос на нефть. Это, а также прекращение сделки ОПЕК+ привело к падению рубля и заметному снижению котировок на фондовом рынке России.

Ранее эксперты оценили влияние обвала цен на нефть на стоимость топлива.