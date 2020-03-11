Утром на выезде из Сестрорецка произошло тройное ДТП

Утром 11 марта в Курортном районе на выезде из Сестрорецка в сторону города произошло ДТП с участием трех иномарок.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

ДТП произошло на выезде из Сестрорецка на Приморском шоссе столкнулись три легковушки.

На видео можно увидеть, как у разделительного ограждения стоит автомобиль марки Renault Duster, у обочины стоят еще две машины, попавшие в аварию. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.