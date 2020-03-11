Петербургский бездомный пригрозил «заминировать» всю Россию

Петербургский бездомный пригрозил &#171;заминировать&#187; всю Россию
Мужчина сообщил о "минировании" всей страны. Фото: pixabay.com

Очередное сообщение о минировании поступило в службу 112. Звонившим оказался бездомный из Петербурга.

Как стало gazeta.spb.ru, мужчина позвонил в службу 112 утром во вторник, 10 марта. Он назвал свою фамилия и заявил, что «заминирует всю страну». Начать звонивший намеревался с 30 вокзалов в разных городах.

Номер, с которого зарегистрирован звонок, зарегистрирован на петербургского бездомного. Мужчина неоднократно оставлял подобные сообщения. Сейчас его разыскивает полиция.

В целях безопасности после звонка было осмотрено 12 автовокзалов в Петербурге и Ленинградской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое неизвестных оставили сообщения о ложном минировании. Злоумышленники задержаны.

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