Петербургский бездомный пригрозил «заминировать» всю Россию

Очередное сообщение о минировании поступило в службу 112. Звонившим оказался бездомный из Петербурга.
Как стало gazeta.spb.ru, мужчина позвонил в службу 112 утром во вторник, 10 марта. Он назвал свою фамилия и заявил, что «заминирует всю страну». Начать звонивший намеревался с 30 вокзалов в разных городах.
Номер, с которого зарегистрирован звонок, зарегистрирован на петербургского бездомного. Мужчина неоднократно оставлял подобные сообщения. Сейчас его разыскивает полиция.
В целях безопасности после звонка было осмотрено 12 автовокзалов в Петербурге и Ленинградской области. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое неизвестных оставили сообщения о ложном минировании. Злоумышленники задержаны.