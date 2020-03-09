Нетрезвый житель Петербурга «заминировал» улицу

Нетрезвый житель Петербурга &#171;заминировал&#187; улицу
В отношении обоих звонивших решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В праздничный день, 8 марта, правоохранители задержали двоих жителей Петербурга, сообщивших о ложном минировании.

Один из них позвонил в полицию около пяти утра, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, и рассказал, что «заминировал» улицу. Местонахождение абонента оперативно вычислили и задержали его возле одного из домов по Тихорецкому проспекте, пишет Konkretno.ru.

Позже, около трех часов дня в отделение полиции поступил звонок от другого петербуржца, которому показалось, что в «Перекрестке» на Индустриальном проспекте некто заложил взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка не обнаружили в супермаркете ничего подозрительного. В отношении обоих заявителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что повара в Приморском районе обворовали на 875 тысяч рублей.

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