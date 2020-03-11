После ночного пожара в Кингисеппе нашли труп мужчины

После пожара в Кингисеппе нашли тело. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

После пожара в Кингисеппе нашли тело. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Тело неизвестного мужчины обнаружили среди завалов сгоревшего дома в Кингисеппе. Пожар произошел в ночь на 11 марта.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп был найден во время разбора завалов на Клубной улице, 4. Личность погибшего и причины смерти пока не установлены. Тело направлено в морг.

По данным Главного управления МЧС России по Ленинградской области, сообщение о пожаре на Клубной улице в Кингисеппе поступило в районе 23:34 часов 10 марта. На участке загорелся частный дом на общей площади 40 кв. м.

Справиться с огнем удалось в 00:20. На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части противопожарной службы Ленобласти — 12 человек и три единицы техники.

Причины возгорания пока не установлены. Ведется дознание по пожару.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга утром 11 марта загорелся сарай на Волхонском шоссе. Пламя затем перекинулось на баню.