В Тихвине строительную компанию оставили без экскаватора за 3,5 миллиона

В Тихвине строительную компанию оставили без экскаватора за 3,5 миллиона
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тихвинском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, который угнал экскаватор.

Обо всем стало известно в среду, 10 марта. В отдел полиции обратился 36-летний начальника участка строительной компании. Он рассказал об обнаружении пропажи экскаватора JCB 3CX SUPER.

Как стало известно gazeta.spb.ru, спецтехнику похитили в период с 22 часов 7 марта до 18:30 10 марта в Тихвине от дома No21 Южной объездной дороги. Сумма ущерба составила 3, 5 млн рублей.

Экскаватор был оборудован GPS-трекером. Злоумышленник демонтировал его и выбросил: трекер был найден в 300 метрах от места происшествия.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти умирающий от туберкулеза бомж-рецидивист признался в убийстве двух человек.

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