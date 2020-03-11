Трое работников утащили с ж/д станции Шушары более 500 кг ремонтных деталей

В Северной столице задержали троих подозреваемых в краже металлических деталей с железнодорожной станции Шушары.
Злоумышленниками оказались сотрудники компании по обслуживанию объектов железнодорожной инфраструктуры. Они вынесли со станции более 500 кг деталей.
Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, мужчины попытались сдать детали в пункт приема металла, но были задержаны.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
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