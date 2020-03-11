В Заводском переулке дотла сгорела машина

Утром 11 марта Заводском переулке Петродворцового района сгорел легковой автомобиль ВАЗ 2115.

Машина сгорела за полчаса. Сообщение о пожаре поступило в 10:52. В ликвидации пожара участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 11:20, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

За это время отечественный автомобиль полностью сгорел. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар произошел в ночь на среду, 18 декабря, в Красносельском районе Петербурга. Автомобиль потушили менее чем за час.