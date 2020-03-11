Названы самые дефицитные в России профессии

Названы самые дефицитные в России профессии
Преподаватель - одна из дефицитных профессий. Фото: unsplash.com

В России определили самые дефицитные профессии. Сложнее всего работодателям найти сотрудников на должности инженера (100%), преподавателя (86%) и врача (84%).

Исследование провели Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). Опрос проводился среди 13 тыс. работодателей, в том числе линейных руководителей и сотрудников HR-службы.

В топ-10 также вошли такие специальности как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической деятельности, оператор по подземному ремонту скважин, составитель поездов, печатник офсетных машин, авиационный техник и т.д.

Среди более распространенных профессий в топе дефицитных оказались художественный руководитель, программист, повар 4 уровня квалификации, секретарь руководителя и тренер.

Опрос показал, что ключевыми проблемами при заполнении вакансий становятся отсутствие претендентов или необходимых у них квалификаций и сравнительно низкий уровень зарплаты на рынке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 50% выпускников медицинских институтов не работают по специальности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вциом профессия работодатели россия рынок труда
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Охранники в Петербурге в среднем получают 32,5 тысячи
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещевого энцефалита
Кашляющего мужчину попросили высадить из автобуса Таллин – Петербург
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на ...
«Победа» перестанет летать в Израиль, но своих в беде не бросит
Пользу региональных информационных систем в сфере здравоохранения обсудят ...
Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса
Петербуржцы опасаются нашествия гадюк