ФСБ в Петербурге проводит обыски в компаниях, входящих в холдинг «Фаэтон»

Фото: В феврале 2020 года суд отказал в пересмотре решения о введении процедуры банкротства предпринимателя. Фото: pixabay.com

Фото: В феврале 2020 года суд отказал в пересмотре решения о введении процедуры банкротства предпринимателя. Фото: pixabay.com

Сотрудники спецслужб обыскивают офисы компаний, входящих в холдинг «Фаэтон». Владелец холдинга, Сергей Снопка, задолжал Россельхозбанку и попал под процедуру реструктуризации долгов.

Под внимание силовых структур попали более десяти организаций, связанных с «Фаэтоном». Цели обыска, проводимого в среду, 11 марта, пока остаются неизвестными. О спецоперациях пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники. По информации Арбитражного суда Петербурга и области, «Россельхозбанк» осенью 2019 года потребовал признать Сергея Снопка банкротом из-за долга перед кредитно-финансовой организации более чем на миллиард рублей.

Кроме того, он должен выплатить банку 400 млн рублей неустойки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте 2020 года в Московском районе Северной столице в офисе одной из IT-компаний также проводились обыски.