ФСБ в Петербурге проводит обыски в компаниях, входящих в холдинг «Фаэтон»

Сотрудники спецслужб обыскивают офисы компаний, входящих в холдинг «Фаэтон». Владелец холдинга, Сергей Снопка, задолжал Россельхозбанку и попал под процедуру реструктуризации долгов.
Под внимание силовых структур попали более десяти организаций, связанных с «Фаэтоном». Цели обыска, проводимого в среду, 11 марта, пока остаются неизвестными. О спецоперациях пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники. По информации Арбитражного суда Петербурга и области, «Россельхозбанк» осенью 2019 года потребовал признать Сергея Снопка банкротом из-за долга перед кредитно-финансовой организации более чем на миллиард рублей.
Кроме того, он должен выплатить банку 400 млн рублей неустойки.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте 2020 года в Московском районе Северной столице в офисе одной из IT-компаний также проводились обыски.