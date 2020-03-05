В офисе IT-компании в Московском районе проходят обыски

Данная процедура происходит из-за заведенного уголовного дела. Речь идет о неуплате необходимых налогов.

В офис компании eLama нагрянули из-за расследования экономического преступления. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на свои источники в правоохранительных и следственных органах.

eLama — крупнейший сервис в России для работы с контекстной рекламой, который работает и за рубежом, в Бразилии и казахстане. Только за 2018 год денежный оборот компании составил 9 млрд рублей.

Пока что, официальных комментариев нет ни от представителей компании, ни от органов правопорядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители Петербурга обыскивают кабинет замглавы полиции Красносельского района. Причиной обысков стало уголовное дело заведенное из-за незаконной организации азартных игр на территории владельца.