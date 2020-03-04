Правоохранители Петербурга обыскивают кабинет замглавы полиции Красносельского района

Заместитель начальника полиции Красносельского района Северной столицы оказался под пристальным вниманием коллег: в его кабинете провели обыск сотрудники СК и УЭБ.

Обыск прошел вечером 3 марта. Сотрудники Следкома и Управления экономической безопасности прибыли на Авангардную улицу, 35 около шести вечера. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, поводом для оперативных мероприятий стало уголовное дело о противозаконной организации азартных игр на территории, подконтрольной фигуранту.

Каковы были цели обыска и какими итогами завершилась спецоперация, неизвестно. Также остается тайной, есть ли задержанные по этому делу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федеральная служба безопасности обезвредила ОПГ в Петербурге. Выходцы из Средней Азии похищали людей с целью требования выкупа.