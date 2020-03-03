В Петербурге ФСБ обезвредила группировку выходцев из Средней Азии, похищавших людей

В ходе спецоперации сотрудники регионального управления службы безопасности задержали членов преступной группировки. Выходцы из Средней Азии промышляли похищением людей, требуя за них выкуп.

Подозреваемые были задержаны во вторник, 3 марта. Выяснилось, что граждане среднеазиатского региона неоднократно похищали людей с целью последующего требования выкупа. Участники ОПГ действовали на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Злоумышленников подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей ФСБ. Подробностей задержания и совершенных злодеяний не уточняются. Сотрудники службы безопасности предоставили лишь видео задержания членов этногруппировки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Невского района Северной столицы предстанет перед судом за убийство родственницы.