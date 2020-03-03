Петербурженка предстанет перед судом за убийство родственницы

Петербурженка предстанет перед судом за убийство родственницы
В ходе конфликта женщина схватила нож. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Гражданка обвиняется в убийстве своей родственницы.

Преступный инцидент произошел в октябре прошлого года в коммунальной квартире. По данным следствия, женщина повздорила со своей родственницей, проживающей по соседству. В ходе конфликта она схватила нож, которым впоследствии нанесла потерпевшей 3 удара в грудь, шею и голову.

Как сообщили в прокуратуре города, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о погоне в Петербурге. Пьяный житель решил покататься по ночному городу.

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