Петербурженка предстанет перед судом за убийство родственницы

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Гражданка обвиняется в убийстве своей родственницы.

Преступный инцидент произошел в октябре прошлого года в коммунальной квартире. По данным следствия, женщина повздорила со своей родственницей, проживающей по соседству. В ходе конфликта она схватила нож, которым впоследствии нанесла потерпевшей 3 удара в грудь, шею и голову.

Как сообщили в прокуратуре города, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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