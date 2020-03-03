В Петербурге полицейские пол ночи гонялись за пьяным 20-летним водителем без прав

В Петербурге полицейские пол ночи гонялись за пьяным 20-летним водителем без прав
Инспекторы начали преследование за нарушителем. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Среди ночи в центре Петербурга инспекторы ГИБДД устроили погоню за нетрезвым водителем «Газели». Выяснилось, что лихач уже более полугода лишен прав.

Все произошло сегодня ночью, 3 марта. Около 3:30 у перекрестка Невского проспекта и канала Грибоедова инспектор ДПС предпринял попытку остановить «Газель», водитель которого нарушал правила дорожного движения. Однако нарушитель требования сотрудника проигнорировал и продолжил движение.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе преследования водитель фургона столкнулся с иномаркой, однако и это его не стало для него преградой.

Нарушителя удалось остановить на Камской улице. Им оказался 20-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, которого лишили водительских прав полгода назад — тоже за пьяную езду.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовом ДТП в Петербурге. Участниками аварии стали четыре транспортных средства.

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