Охранники в Петербурге в среднем получают 32,5 тысячи

Охранники в Петербурге в среднем получают 32,5 тысячи
Охранник в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Охранники Петербурга в большинстве своем получают меньше, чем хотели бы. Средний уровень зарплат на рынке — 32,5 тыс. рублей. При этом потенциальные кандидаты на должность рассчитывают получать до 35 тыс. рублей.

Рынок труда для специалистов сферы безопасности изучили аналитики HeadHunter. Выяснилось, что 37% вакансий в данной области приходится на охранников, 18% — на специалистов в сфере систем видеонаблюдения, 16% и 11% — на специалистов имущественной и личной безопасности соответственно.

С 2013 по 2019 год число вакансий для охранников в Петербурге вырооло в 5,5%. При этом около 63% из них доступна для специалистов без опыта, еще треть вакансий — для сотрудников со стажем от 1 до 3 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России определили самые дефицитные профессии. Работодателям бывает непросто найти сотрудников на должности инженера, преподавателя, врача и др.

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