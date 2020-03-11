«Победа» перестанет летать в Израиль, но своих в беде не бросит

Авиакомпания заберет пассажиров из страны 12 и 14 марта.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа». Там отметили, что полеты в Израиль решили приостановить из-за распространения коронавируса пока что только на два месяца. При этом в компании подчеркивают, что самолеты «Победы» полетят пустыми в Эйлат 12 и 14 марта, чтобы забрать россиян и вернуть на родину.

Все, кто собирались в Израиль в ближайшее время, смогут получить деньги в полном объеме. Напоминаем, что «Аэрофлот» тоже приостановил вылеты в некоторые страны и пообещала вернуть деньги, либо предоставить возможность выбрать другие даты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково Михаила Ефремова не пустили на борт самолета в Ригу. Полицейские не стали составлять протокол в отношении звезды кино и театра, так как его поведение не выходило за рамки приличия.