Кашляющего мужчину попросили высадить из автобуса Таллин – Петербург

Пассажиры боялись, что он может заразить их коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем пишет RusDelfi. Все случилось во вторник в автобусе Lux Express, который пересекал границу Эстонии и России в Нарве. Один из мужчин закашлял, что вызвало негодование у других пассажиров – люди начали возмущаться и даже материться. Они потребовали, чтобы болеющего высадили из автобуса, хотя мужчина уверял, что у него обычная аллергия.

Пограничники измерили температуру кашляющему и выяснили, что он здоров и нет поводов для беспокойств. Мужчина смог спокойно вернуться в салон и продолжить путешествие.

В результате все без исключения въехали на территорию России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые предупредили, что коронавирус может перейти в хроническую стадию. Специалисты подчеркнули, что вероятность повторного заражения также может быть связана с ошибками тест-систем, которые проверяют состояние человека.