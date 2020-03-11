Эксперт назвал заявления о финансовом кризисе преждевременными

Говорить о финансовом кризисе в России преждевременно. Однако вероятность его существует, если страны-экспортеры нефти не сумеют договориться по ценовой политике.

С 2008 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 12 раз фиксировало превышение индекса финансового стресса. При этом кризис случился за это время только один раз — в 2014-2015 гг. Превышение коэффициента стресса — указывает на рост рисков, но не гарантирует финансовый кризис, подчеркнул аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Очень может оказаться, что мы имеем дело с кратковременной коррекцией, после которой рынки не начнут расти снова, но, по крайней мере восстановятся в боковом режиме. Либо будет постепенно развиваться стагнация финансовых рынков то есть будут падать доходы финансовых компаний, банков», — отметил он в разговоре с gazeta.spb.ru.

Коренев подчеркнул, что исключать возможность кризиса также нельзя. Если странам-экспортерам нефти не удастся договорится по ценовой политике, то нефть «может уйти вниз» и тогда нас ждут серьезные проблемы. С учетом того, что ресурсы России для поддержания валюты не безграничны, властям возможно придется отказаться от части национальных проектов и снизить финансирование.

«Подчеркну, повысилась вероятность кризиса, но это не значит, что он 100% будет и что он будет протекать в тяжелой форме», — резюмировал аналитик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным АКРА, индекс финансового стресса в России достиг уровня 3,12 пункта, что превышает пороговое значение. Такие показатели указывают на повышенную вероятность кризиса.