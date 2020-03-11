В Выборге в баре нашли бездыханное тело финна

В Выборге в баре нашли бездыханное тело финна
Мужчина выпивал перед смертью. Фото: Pixabay

Мужчина сидел на стуле и долгое время все думали, что он просто уснул.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в «Трактире на Ржевском» в Выборге. Мужчина пришел в бар с приятелем, чтобы выпить, а в какой-то момент он откинулся на спинку стула и будто бы заснул. Посетители и сотрудники заведения какое-то время думали, что он просто спит, а затем обнаружили, что он не дышит.

На место прибыли полицейские, выяснившие, что перед ними бездыханное тело 58-летнего финна. На столе стояли водка и мясная закуска. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента. Отмечается, что бар вместе с финном посещал его приятель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли тело застреленного свидетеля семейного конфликта. На следующей неделе его будут опознавать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бар выборг смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге лишившийся прав водитель уселся за руль пьяным и оказался в суде
Водителя, устроившего смертельное ДТП на Обводном, посадили на 4,5 года
Либертарианцы хотят провести митинг против поправок в Конституцию
С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску
На Скандинавии столкнулись две легковушки, на месте «скорая»
В Петербурге в суде разберутся с хищением породистых лошадей
Кассационный суд спас от сноса дом на Ропшинской
Санкт-Петербург стал лидером по пробкам среди городов России