В Выборге в баре нашли бездыханное тело финна

Мужчина сидел на стуле и долгое время все думали, что он просто уснул.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось в «Трактире на Ржевском» в Выборге. Мужчина пришел в бар с приятелем, чтобы выпить, а в какой-то момент он откинулся на спинку стула и будто бы заснул. Посетители и сотрудники заведения какое-то время думали, что он просто спит, а затем обнаружили, что он не дышит.

На место прибыли полицейские, выяснившие, что перед ними бездыханное тело 58-летнего финна. На столе стояли водка и мясная закуска. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента. Отмечается, что бар вместе с финном посещал его приятель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли тело застреленного свидетеля семейного конфликта. На следующей неделе его будут опознавать.