В Ленобласти нашли тело застреленного свидетеля семейного конфликта

В Ленобласти нашли тело застреленного свидетеля семейного конфликта
Тело найдено под Выборгом. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти найдено тело петербуржца Андрея Суворова, который был застрелен в СНТ «Поляны» во время семейного конфликта.

Супруга убитого, Ольга, рассказала телеканалу 78.ru об обнаружении тела «где-то под Выборгом». На следующей неделе его будут опознавать.

Ссора произошла между Анастасией и Евгенией Крамарь — бывшими супругами, которые собирались поделить общее имущество в поселке в Ленобласти. Анастасия попросила приехать помочь с вещами своего знакомого, однако тот не смог, и вместо себя отправил Андрея Суворова, прежде не знакомого с парой. Приехав в СНТ, он стал свидетелем того, как Евгений избивает свою бывшую, и попытался их разнять. Крамарь решил, что Суворов является любовником женщины и убил его, выстрелив четыре раза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянин застрелил жену на глазах у ребенка. Его нашли мертвым.

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