Россиянин застрелил жену на глазах у ребенка. Его нашли мертвым

Россиянин застрелил жену на глазах у ребенка. Его нашли мертвым
Родители детей умерли. Фото: Pixabay

Мужчина и женщина умерли, а малыш остался дома один.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось в подмосковном поселке Селятина в одном из жилых домов. Многодетный отец по непонятной причине схватился за ружье и выстрелил в собственную жену. Она скончалась на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Вслед за ней погиб и сам агрессор – по предварительным данным, от пулевого ранения. В этот момент в дома находился один из детей – какого его состояние, не уточняется.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лас-Вегасе 93-летний мужчина застрелил коммунальщика из-за прорыва трубы.

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