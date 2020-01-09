В Лас-Вегасе 93-летний мужчина застрелил коммунальщика из-за прорыва трубы

В Лас-Вегасе 93-летний мужчина застрелил коммунальщика из-за прорыва трубы
«Я не хотел причинять боль парню, я просто хотел немного его унизить», - объяснил мужчина в суде. Фото: pixabay.com

Пожилой американец застрелили сотрудника коммунальной службы в ходе конфликта, разгоревшегося из-за повреждённой трубы.

Инцидент произошел в городе Лас-Вегас, штат Невада. Вследствие прорыва трубы жилплощадь 93-летнего жителя Соединенных Штатов оказалась затоплена, авария нанесла значительный урон личному имуществу. Мужчина явился в офис коммунальной службы со скандалом.

Неудовлетворенный реакцией служащих, он достал из-под пальто огнестрельное оружие и дважды выстрелил в сотрудника. Адвокат старика утверждает, что его подзащитный страдает от психического заболевания, однако точного подтверждения этому пока нет, пишет America.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге супружеская пара, скрываясь от преследования на своем «Мерседесе», сбили сотрудника дорожно-постовой службы.

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В Лас-Вегасе 93-летний мужчина застрелил коммунальщика из-за прорыва трубы
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