Семейная пара сбила инспектора ДПС, уходя от погони в Петербурге

Петербурженка за рулем Mercedes наехала на правоохранителя во время погони в Московском районе города.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, все произошло вечером в среду, 8 декабря, на улице Типанова. Во время погони находившийся за рулем иномарки мужчина пересел на пассажирское сиденье, а его место заняла супруга водителя.

Сначала Mercedes остановили возле дома №7 по улице Типанова, однако супругам удалось скрыться, наехав на инспектора ДПС. Второй раз их догнали возле дома №3 по той же улице. К машине подошел правоохранитель и хотел открыть дверь через окно. Женщина зажала руку инспектора и опять попыталась уехать, однако стекло треснуло и машину удалось задержать.

Семейную парочку доставили в отдел, где на женщину составили три административных протокола, а на мужчину — два. Правоохранители также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нарушитель ПДД утроил 15-минутную погоню в Невском районе.