Нарушитель ПДД утроил 15-минутную погоню в Невском районе

В Петербурге на проспекте Большевиков правоохранители заметили нарушителя ПДД. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.
Инцидент произошел в ночь на среду, 18 декабря. В 00:35 у дома 25 полицейские заметили нарушителя на автомобиле Hyundai Solarisу. Водитель прибавил скорость, когда заметил правоохранителей «на хвосте», в результате чего началась погоня. Гонки продолжались недолго, спустя 15 минут беглеца догнали у дома №64 по проспекту Коммуны.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и области, нарушителем оказался 23-летний гражданин среднеазиатского государства, у которого также не было регистрации на территории РФ.
Было составлено пять административных протоколов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчинах, которые попытались украсть дизельное топливо. Группа лиц орудовала в Петербурге.