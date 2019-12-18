Нарушитель ПДД утроил 15-минутную погоню в Невском районе

Нарушитель ПДД утроил 15-минутную погоню в Невском районе
Нарушитель устроил погоню. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге на проспекте Большевиков правоохранители заметили нарушителя ПДД. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Инцидент произошел в ночь на среду, 18 декабря. В 00:35 у дома 25 полицейские заметили нарушителя на автомобиле Hyundai Solarisу. Водитель прибавил скорость, когда заметил правоохранителей «на хвосте», в результате чего началась погоня. Гонки продолжались недолго, спустя 15 минут беглеца догнали у дома №64 по проспекту Коммуны.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу и области, нарушителем оказался 23-летний гражданин среднеазиатского государства, у которого также не было регистрации на территории РФ.

Было составлено пять административных протоколов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчинах, которые попытались украсть дизельное топливо. Группа лиц орудовала в Петербурге.

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