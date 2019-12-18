Трое мужчин попытались украсть дизельное топливо в Петербурге

Трое мужчин попытались украсть дизельное топливо в Петербурге
Место происшествия. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Транспортная полиция завершила расследования уголовного дела по факту хищения дизельного топлива в отношении группы лиц, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправное деяние в момент хищения. Следствие установило, что трое жителей Петербурга в возрасте от 40 до 55 лет, сливали топливо с плавучего крана в канистру при помощи шланга. При этом канистра была установлена в автомобиле одного из фигурантов. Оказалось, что к хищение причастные двое крановщиков.

Общая сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы по статье 158 УК РФ «Кража». Дело направлено в Приморский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители поселка Свирьстрой в Ленобласти похитили 2,5 тонны дизельного топлива.

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Трое мужчин попытались украсть дизельное топливо в Петербурге
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